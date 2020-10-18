جدة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسنفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة الأسبوع الماضي 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1110 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة .وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال .يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911 " .// انتهى //09:29ت م0014