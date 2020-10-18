القاهرة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه أمس مع وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليز لايا، أن محاولات النيل من دول المنطقة تتيح المجال لانتشار الإرهاب.ونقلت عن وزير الخارجية المصري سامح شكري تأكيده خلال لقائه أمس مع وزيرة خارجية إسبانيا على أهمية التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 105297 حالة، والوفيات إلى 6109 حالة وفاة.وواكبت صحف الأحد بدء أولى الجلسات العامة لمجلس الشيوخ المصري في الفصل التشريعي الأول، ليفتتح المجلس اليوم دور انعقاده ويعلن انطلاق أعماله كغرفة ثانية للبرلمان المصري.وأخبرت عن انعقاد جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي يوم 26 من الشهر الجاري عبر الاتصال المرئي، برعاية البعثة الأممية إلى ليبيا، وضمن إطار نتائج مؤتمر برلين الذي عُقد في يناير الماضي.ونوّهت إلى تأكيد الاتحاد الأوروبي تضامنه الكامل مع اليونان وقبرص ضد الإجراءات الأحادية والاستفزازية التركية في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك النشاطات الاستكشافية الأخيرة.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ إعلان الحكومة الأمريكية أمس أن عجز الموازنة للعام الجاري سجل رقمًا قياسيًا بلغ 1ر3 تريليون دولار بسبب الانفاق الهائل لمواجهة جائحة كورونا، لافتة النظر إلى إعلان التشيك أمس عن تسجيل 11105 حالات إصابة بكورونا في أكبر حصيلة إصابات في يوم واحد حتى الآن.// انتهى //09:35ت م0015