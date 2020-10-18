الخليل 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيًا من مخيم العروب شمال الخليل، ونصبت حواجز عسكرية عدة في المحافظة.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف أشرف جوابرة من مخيم العروب، أثناء وجوده في مدخل المخيم.من جهة أخرى، نصبت تلك القوات حواجز عسكرية عدة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل على مفرق الفحص، وعلى بيت عنون شمالا، وعلى مدخل السيميا في بلدة السموع جنوب الخليل، وفتشت مركبات الفلسطينيين.// انتهى //09:38ت م0017