الخرطوم 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تصريح برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأن انعدام الأمن الغذائي لا يزال مرتفعًا في السودان على نحو مقلق.وعرجت على تأكيد الجيش الوطني الليبي، أمس التزامه بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية، مشدداً في الوقت نفسه على أنه مستعد للرد على أي استفزاز.وركزت صحف الخرطوم على إدانة مصر أمس إعلان السلطات الإسرائيلية عزمها إنشاء ما يقرب من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.ولفتت الانتباه إلى تدمير طيران الجيش العراقي عدداً من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين جنوبي الموصل.وتطرقت صحف الأحد إلى إرجاء الرئيس اللبناني ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة إلى نهاية الأسبوع الجاري.ونشرت إعلان وزارتا خارجية أرمينيا وأذربيجان في بيان مشترك، أمس، اتفاق البلدين على هدنة إنسانية في إقليم "ناغورنو قرة باغ" المتنازع عليه، بدءاً من اليوم.وأخبرت صحف السودان عن دخول إجراءات صارمة حيز التنفيذ في أوروبا، أمس، كجزء من محاولات حثيثة يؤمل منها السيطرة على الموجة الثانية من وباء "كوفيد-19"، كان أبرزها منعالتجمّع في لندن وفرض حظر تجوّل في فرنسا وإغلاق المدارس في بولندا.// انتهى //09:39ت م0018