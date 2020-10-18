كوناكري 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسيُدلي ما يقرب من 5.5 مليون ناخب في غينيا اليوم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية عند الساعة 7:45 صباحًا والسادسة مساء في حوالي 15 ألف مركز اقتراع.ويتنافس في الانتخابات اثنا عشر مرشحًا من بينهم الرئيس الحالي ألفا كوندي وزعيم حزب المعارضة الرئيسي اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا سيلو دالين ديالو.ويحتاج المرشح الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات للفوز من الجولة الأولى، بينما يتوقع إعلان نتائج التصويت بعد 24 ساعة من انتهائها.// انتهى //09:52ت م0022