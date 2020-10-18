نجران 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسنفذت جامعة نجران أمس دورة تدريبة عن بُعد بعنوان "مهارات التواصل"، وذلك عبر منصة تطبيق زوم.وتضمنت الدورة عدداً من المحاور منها فهم حقيقة أساسيات مهارات التواصل، وامتلاك الشجاعة، وطريقة التفاعل مع الجمهور، والتواصل من خلال النظر واستخدام الكلمات المناسبة، إلى جانب خصائص الاتصال ومعوقاته وأنواعه المختلفة، وعملية الاتصال الإنساني وأهميتها وعناصرها.// انتهى //09:55ت م0023