الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، عملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسي.وأعرب عن تعازيه ومواساته لأهالي الضحية وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق، وعن تضامن مجلس التعاون مع الجمهورية الفرنسية في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.وأكد معاليه مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة ، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.// انتهى //10:42ت م0029