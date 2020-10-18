أبها 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، 15 رجل أمن من منسوبي شرطة المنطقة، تقديرًا لجهودهم الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته من الأيادي العابثة، حيث تمكنوا من إحباط عمليات تهريب موادَّ مخدرةٍ وأسلحة نارية متنوعة غير مرخصة، إضافة إلى ضبط ذخائر حية، ومبالغ مالية كبيرة كان مصدرها ترويج المخدرات، وتميز رجال الأمن في تلك العمليات بعدم قَبولهم عروضاً مالية مقابل إطلاق سراح مرتكبي تلك الجرائم.وأشاد سمو أمير منطقة عسير خلال التكريم بأمانة وصدق رجال الأمن، معربًا عن فخره واعتزازه بدورهم الكبير وحرصهم الشديد و يقظتهم الأمنية التي حالت دون المساس بأمن الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن هذا الأداء هو قمة في نزاهة النفس واستشعار المسؤولية التي تحتم على رجال الأمن العمل بتركيز وتفانٍ، مؤكدًا على أن كل من يعمل بإخلاص سيلقى التكريم اللائق والاحتفاء الذي يستحقه.// انتهى //10:48ت م0030