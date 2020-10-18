بغداد 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بوجهات النظر المتباينة بين الكتل السياسية إزاء التعديلات الدستورية المقترحة التي تناقشها لجنة التعديلات الدستورية التي شكلت مؤخرًا.وتطرقت إلى مشروع قانون تمويل العجز المالي في موازنة العام المقبل 2021, منوهةً بانعكاساتها المتوقعة على رواتب الموظفين والمتقاعدين وعلى سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية الذي شهد ارتفاعًا نسبيًا في الآونة الأخيرة .وعرجت صحف بغداد على الشأن الأمني، وخاصة تداعيات حادثة قتل 8 مدنيين عراقيين رَمْيًا بالرصاص في قرية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين يوم أمس، واصفة الحادث بالجريمة البشعة والمروعة، مشيرةً إلى الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس الوزاري للأمن الوطني أمس برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بشأن هذه الحادثة, إضافة إلى حادثة اقتحام وإحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين.وأشارت إلى الزيارة التي قام بها وزيرًا الداخلية والدفاع إلى محافظة صلاح الدين للاطلاع عن كثب على ملابسات حادثة قرية الفرحاتية الدامية.// انتهى //10:49ت م0031