أبها 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واستنظم إدارة الأمن السيبراني بجامعة بيشة في الساعة الثامنة من مساء غدٍ، محاضرة عبر الاتصال المرئي للتعريف بـ"الأمن السيبراني" يقدمها المشرف على الإدارة بالجامعة الدكتور محمد بن معجب آل حمد.وتتناول المحاضرة النشأة القانونية للأمن السيبراني والتعريف بالمصطلحات والفرق بين أمن المعلومات والأمن السيبراني وأهميته وإحصائياته والهجمات الإلكترونية وأساليب الحماية من الهجمات الإلكترونية والخصوصية في الفضاء السيبراني وجهود المملكة في هذا المجال.// انتهى //10:49ت م0032