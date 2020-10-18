أبها 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واساختتم مستشفى الصحة النفسية بأبها ممثلا في" مركز إرادة"، فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام 2020م, التي أقيمت تحت شعار (الصحة النفسية للجميع) .واشتملت الفعاليات على الاستشارات الطبية والنفسية وعلاج الإدمان عن طريق العيادات المرئية (عن بُعد)، والاستشارات الأسرية والاجتماعية، والاستشارات الدوائية، واستشارات عن علاج الإدمان والطرق الصحيحة للتعامل مع المدمن، من خلال الأرقام المباشرة المخصصة لتلقي استفسارات المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى محاضرة توعوية عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، حيث استفاد من جميع الخِدْمات المقدمة قرابة 231 مستفيداً ومستفيدة.كما أقيمت محاضرة طبية قدمها استشاري الطب النفسي الدكتور محمد زايد عبر برنامج “ زووم “ بعنوان (اليوم العالمي للصحة النفسية 2020، استثمار أكثر في الصحة النفسية يعني وصول أفضل للجميع) .// انتهى //11:01ت م0035