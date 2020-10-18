رفحاء 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسنفذت بلدية محافظة رفحاء خلال شهر صفر للعام الحالي 92 جولة رقابية، على المحلات التجارية والغذائية، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والبلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، ولضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.وأوضحت البلدية أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 77 مخالفة، إلى جانب تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.// انتهى //11:25ت م0044