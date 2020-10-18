طوكيو 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسيبدأ رئيس الوزراء الياباني يويشيهيدي سوجا اليوم أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه بزيارة إلى فيتنام وإندونيسيا.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه من المقرر أن يلتقي سوجا خلال الجولة التي تستمر أربعة أيام برئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، مبينة أنه سيبحث مع المسؤولين في البلدين العلاقات الثنائية وسبل دعمها في شتى المجالات.// انتهى //11:32ت م0046