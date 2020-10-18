الدمام 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر - هداية اليوم، برنامج "السلفية منهج رباني"، في مسجد معاذ بن جبل، وفي جامع الهداية يوم الأحد المقبل، وتقام في مصلى جامع الإمام أحمد بن حنبل يوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول، وفي جامع نورة المهيدب يوم الأحد الثاني والعشرون من شهر ربيع الأول 1442 هـ، وفي مسجد الشيخ عبدالعزيز بن باز، حيث ستقدم جميع الكلمات بعد صلاة العشاء.ويأتي هذا البرنامج في إطار المناشط التي يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذها بمحافظات ومراكز المنطقة الشرقية لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم وديناهم.// انتهى //11:59ت م0049