القاهرة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسبدأت اليوم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري المصرية للعام الثالث على التوالي بعنوان "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة .. الطريق إلى داكار 2021"، بمشاركة عدد من سفراء الدول العربية والأفريقية.وتتضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه على مدار 5 أيام، العديد من الجلسات والبرامج العلمية، حيث تشمل 5 جلسات عامة و30 جلسة فنية، فضلاً عن تنظيم اجتماعين رفيعين المستوى، و5 فعاليات جانبية يتم تنظيمها بالمشاركة مع 50 منظمة إقليمية ودولية، علاوة على تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة، منها مسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه، وأفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه.ويهدف تنظيم أسبوع القاهرة للمياه إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.// انتهى //12:20ت م0050