مسقط 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 109953 إصابة والوفيات 1101 بنسبة 1% والمتعافين 95624 لتصل نسبة الشفاء إلى 9ر86%.وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 518 والمنومين في العناية المركزة 203.// انتهى //12:26ت م0052