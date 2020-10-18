عام / 109953 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
الأحد 1442/3/1 هـ الموافق 2020/10/18 م واس
مسقط 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 109953 إصابة والوفيات 1101 بنسبة 1% والمتعافين 95624 لتصل نسبة الشفاء إلى 9ر86%.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 518 والمنومين في العناية المركزة 203.
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