مكة المكرمة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، خدماتها للمستفيدين رجال - في محافظة الكامل.ويأتي ذلك ضمن مبادرة " موجودين" التي تقدم خدمات الأحوال المدنية في المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب للأحوال المدنية، وذلك خلال أوقات العمل الرسمي ولمدة يومين.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وخدمة إصدار بدل تالف للهوية الوطنية.يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، حيث تسهم في توفير الوقت وتقليل الجهد لكافة المستفيدين من خدماتها.// انتهى //12:30ت م0053