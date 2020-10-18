القدس المحتلة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واساقتحم العشراتُ من عصابات المستوطنين اليهود يتقدمهم المتطرفانِ يهودا غليك، وفريد اساف اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مَصَادِرُ فلسطينيةٌ عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 64 مستوطنًا تجولوا في أرجاء المسجد ، وأدوا طقوسًا تلمودية ، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.// انتهى //12:30ت م0054