سياسي / عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
الأحد 1442/3/1 هـ الموافق 2020/10/18 م واس
القدس المحتلة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس
اقتحم العشراتُ من عصابات المستوطنين اليهود يتقدمهم المتطرفانِ يهودا غليك، وفريد اساف اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مَصَادِرُ فلسطينيةٌ عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 64 مستوطنًا تجولوا في أرجاء المسجد ، وأدوا طقوسًا تلمودية ، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.
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12:30ت م
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