جيزان 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بجازان خالد بن عبدالله بن قزيز، بمناسبة تعيينه.واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح عن الأعمال والمهام ذات العلاقة بعمل الإدارة العامة للمجاهدين بجازان ، والإنجازات التي حققتها والخدمات التي تقدمها بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية ، موجهاً ببذل ومضاعفة الجهود لتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //12:31ت م0055