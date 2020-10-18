الباحة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" خِدْماتها في الباحة لـ 27025 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.وتُقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 12 عيادة، موزعة على عدة مرافقَ صحيةٍ.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيقٌ في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //12:32ت م0056