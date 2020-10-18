الدمام 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، عددًا من البرامج والدروس الدعوية في مساجد وجوامع المنطقة، حيث تقام محاضرة بعنوان "تفسير سورة الحجرات" كل يوم إثنين من كل أسبوع ابتداء من يوم غدٍ في جامع الشيخ ابن عثيمين بحي الثقبة بعد صلاة العشاء.كما يقدم يوم الثلاثاء الثالث من شهر ربيع الأول 1442هـ برنامج بعنوان: "خلق التسامح" في جامع جعفر بن أبي طالب بحي البايونية بعد صلاة العشاء، وفي يوم الأربعاء الرابع من الشهر يقدم برنامج بعنوان "النفاق أنواعه والتحذير منه" بجامع الفاروق بحي الثقبة بعد صلاة العشاء، كما تقام محاضرتين، الأولى بعنوان "الذكر وطمأنينة القلب " بجامع الأندلس في حي مدينة العمال بعد صلاة المغرب، والثانية بعنوان "سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب "في جامع العلامة ابن باز في حي مدينة العمال بعد صلاة العشاء.وينظم الفرع بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، درس علمي أسبوعي كل يوم جمعة من كل أسبوع بعنوان "شرح منظومة ابن عبدالقوي "، وذلك عبر البث المباشر على قناة الجمعية الساعة التاسعة مساءً.وتأتي هذه البرامج والدروس في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، بهدف تبصير الناس وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //13:28ت م0076