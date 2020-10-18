رام الله 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن حياة الأسير ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 84 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري.واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم ، أن تجاهل سلطات الاحتلال لمطالب الأسير العادلة، احتجاجًا على اعتقاله الإداري غير القانوني، هو تجاهل لحقه بالحياة.وأدانت الممارسات الإسرائيلية المستهجنة وغير القانونية للاعتقال الإداري الذي تستخدمه، كأداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، بمن في ذلك الأطفال والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والبرلمانيون.وأكدت أن هذه السياسة التمييزية للاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا تأتي من أجل قمعنا وقمع حرية الشعب الفلسطيني.وشددت وزارة الخارجية على أن النظام القانوني الإسرائيلي، بما في ذلك محاكم الاحتلال العسكري، هو نظام متواطئ وأداة من أدوات الاحتلال في إنفاذ نظامه العنصري ضد أبناء شعبنا، وهو جزء من نظام الاضطهاد والقهر، وهو ما يتوجب كشفه وإدانته من قبل الدول والحكومات والبرلمانات في جميع أنحاء العالم وكذلك منظومة الأمم المتحدة.وأكدت أن إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال، هي المسؤولة والمساءلة بشكل أساسي عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك حياة الأسير ماهر الأخرس، وانتهاكهم المتعمد والواضح للحق بالحياة، وازدرائهم لحياة أبناء شعبنا.ودعت المجتمعَ الدوليَّ بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إلى الوفاء بمسؤوليتها وممارسة جميع أنواع الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوضع حد للسياسات والممارسات غير القانونية وغير الإنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين، لا سيما سياسة الاعتقال الإداري المستهجنة ونظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية العنصري، والإفراج عن جميع الأسرى الأبطال، وعن الأسير ماهر الأخرس.// انتهى //13:38ت م0078