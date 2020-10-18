عرعر 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسيواصل مختبر صحة البيئة المتنقل التابعة لوكالة الخِدْمات بأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم، جولاته الرقابية وَفْقاً للخطة الشهرية في محافظة العويقيلة للتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بالتقيد بالاشتراطات الصحية والوقائية .وبدأت الجولة بالمحافظة واستهدفت المطاعمَ ومحطاتِ تحلية المياه لأخذ العينات وفحصها بالمختبر المتنقل لمعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية, إضافة إلى التأكد من صحة وسلامة العاملين سواء بفحص درجات الحرارة أو الشهادات الصحية .وأوضحت أمانة المنطقة أن مختبر صحة البيئة المتنقل الوحيد بمنطقة الحدود الشمالية القادر على فحص عينات المياه كيميائياً وميكروبيولوجيًا وكذلك فحص الأغذية ميكروبيولوجيا، كما يُعد تابعا لمختبر صحة البيئة الحاصل على شهادة الأيزو 17025.// انتهى //13:41ت م0082