الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر-هداية برنامج سورة النور "شرع الله نور المجتمع" والتي ستقام عبر البث المباشر على حساب هداية في تويتر hedayh_ar@.وسيقام اليوم، اللقاء الأول بعنوان "دراسة موضوعية لسورة النور"، فيما ينظم اللقاء الثاني غدًا بعنوان "أثر تطبيق الحدود الشرعية في حفظ الأمن"، واللقاء الثالث يوم الثلاثاء المقبل، بعنوان "جريمة قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" واللقاء الرابع بعنوان "الحذر من اتباع خطوات الشيطان" يوم السبت السابع من شهر ربيع الأول 1442 هـ، وينظم يوم الأحد الثامن من شهر ربيع الأول 1442 هـ اللقاء الخامس بعنوان "آداب وأحكام البيوت"، فيما يقام اللقاء السادس يوم الإثنين التاسع من شهر ربيع الأول 1442 هـ بعنوان "شبهات حول الحجاب والرد عليها".ويأتي هذا البرنامج في إطار المناشط التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمحافظات ومراكز المنطقة الشرقية لتوعية الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //13:57ت م0085