مكة المكرمة01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسنفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة مكة المكرمة اليوم، برامج حملة "الصلاة نور"، ميدانياً وتوعوياً والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وكثفت الهيئة أعمالها الميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة، كما نشرت عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظمها.وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة لحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.// انتهى //14:00ت م0086