الدمام 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسبحث معالي رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله الربيش، ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك الصفدي، اليوم أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.واستعرض معالي الدكتور الربيش مبادرات ومشاريع خدمة المجتمع التي تقدمها عمادة التعليم الإلكتروني بالجامعة ومشروع المقررات العامة، والمشاريع البحثية والابتكارات الطلابية، والمعامل الافتراضية، وآلية نجاح منظومة إدارة التعلم في إدارة أزمة كورونا وتفعيل الأنظمة التعليمية وبوابة العمادة الجديدة.//انتهى//14:09ت م0087