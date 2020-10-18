أبها 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة عسير اليوم مبادرة تحت عنوان "وعيك أمانة" بالشراكة مع إحدى الجهات المتخصصة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بالأمن السيبراني لكل مستفيدي الأمانة وبلدياتها، ونشر ثقافة الأمن المعلوماتي للمؤسسات الحكومية.وأبان أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن المُبادرة التي تشتمل على عدة ورش ودورات تدريبية , تهتم بالتوعية لمنسوبي الأمانة والمستخدم عموما حول الأمن السيبراني الذي أصبح الوعي به ضرورةً ملحةً في عصر التكنولوجيا الإلكترونية؛ لحماية المعلومات الرسمية للمؤسسات وما تحتويه من أنظمة وبرامج ومعرفة المخاطر الأمنية في هذا الجانب، خاصة أن معاملات أمانة المنطقة وبلدياتها كافة تحولت إلى إلكترونية تمامًا، وهذا ما دعا إلى إطلاق هذه المبادرة النوعية لحماية الأنظمة الخاصة بالأمانة وبرامجها ومحتواها الرقمي وكيفية التغلب على الهجمات الإلكترونية، وتقديم الخدمات بشكل اكثر أمانًا وموثوقية.// انتهى //15:24ت م0104