الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، المجزرة الإرهابية التي وقعت في الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، وأودت بحياة ثمانية مواطنين عراقيين.وأعرب معاليه عن تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وعن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.وأكد الحجرف مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.// انتهى //15:25ت م0105