عدن 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة 13 – 15 أكتوبر 2020 م , حقائب النظافة الشخصية على الأيتام وأسرهم في الساحل الغربي، ومأرب، والجوف، والبيضاء، وصنعاء، وعدن، استفاد منها 600 يتيم ويتيمة، وذلك ضمن مشروع (بذرة أمان) لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم في اليمن.ويهدف المشروع إلى دعم أسر الأيتام من خلال تقديم الغذاء و الإيواء و الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وتدريب النساء على المهن الحرفية وتسليمهن أدوات التمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات التعليمية و الحقيبة المدرسية للأطفال الأيتام، فضلا عن توفير حقائب النظافة الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا و زيادة الوعي الصحي و الاجتماعي لدى أسر الأيتام والأطفال.ويأتي توزيع هذه الحقائب في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//15:27ت م0106