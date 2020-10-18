الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 7.02 نقاط ليقفل عند مستوى 8560.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.2 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 385 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، وتعليم ريت، وبحر العرب، والكثيري، والكيميائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات زين السعودية، وكيمانول، وسابتكو، والخزف السعودي، والفخارية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.75% و 4.87%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، ومفيك ريت، وزين السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والمراعي، وإعمار، والكيميائية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 14.88 نقطة ليقفل عند مستوى 14628.64 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 360 ألف سهم تقاسمتها 1262 صفقة.// انتهى //15:39ت م0109