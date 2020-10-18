حجة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع العيادات خلال الفترة من 8 حتى 14 أكتوبر 2020م، في قسم التسجيل والفرز 860 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 87 شخصًا، وعيادة التنويم 41 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 860 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 682 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 35 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ 893 مريضًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//15:40ت م0110