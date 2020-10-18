حجة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.وجرى خلال الفترة من 8 حتى 14 أكتوبر 2020م، ضخ 344,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 160,000لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 4 حملات رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، وتوزيع 32 حقيبة نظافة شخصية، ونقل المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6,320 فردًا.//انتهى//15:47ت م0112