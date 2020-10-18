الرس 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسبدأ التجمع الصحي بمنطقة القصيم تفعيل البرنامج الوطني للخلوع الولادية بمستشفى الرس العام، الذي انطلق يومي الجمعة السبت الماضيين، وتم خلالها إجراء 12 عملية جراحية للأطفال.وأكد التجمع الصحي بالقصيم، أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المبذولة لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات الصحية، وتقديم الرعاية الطبية لهم في أماكن تواجدهم دون الحاجة للإحالة إلى خارج المنطقة ، حيث تم الكشف على 45 طفلاً خلال اليومين الماضيين في العيادات المسائية.ويقوم الفريق الطبي بمعاينة جميع الحالات الطبية وتشخيصها وفرزها وتحضيرها من قبل قسم العظام بمستشفى الرس العام خلال العيادة المخصصة لحالات الخلوع الولادية.// انتهى //15:48ت م0113