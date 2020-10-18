مكة المكرمة في 01 ربيع الأول ١٤٤٢ الموافق ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠م واسبدأت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية اليوم، في استقبال المعتمرات والمصليات المسجد الحرام , مع بد المرحلة الثانية لعودة العمرة، وفق إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامتهم.وأكدت "الوكالة" جاهزيتها لاستقبال المعتمرات والمصليات طوال المرحلة الثانية التي تستمر لمدة (14) يوما وسط منظومة متكاملة من الخدمات مع مراعاة تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والتدابير الوقائية.وأعلنت عن نجاح خطتها التنفيذية للمرحلة الأولى وتفويج المعتمرات والمصليات وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام.كما تعمل "الوكالة" وفق خطط محكمة ينفذها عدد من العاملات السعوديات المؤهلات تأهيل عالي، وبمتابعة حثيثة من سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية ووكلائها المساعدين.وأوضحت وكيلة الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن مراحل العودة التدريجية تم تقسيمها على أربع مراحل لافتة النظر إلى أن مرحلة التفويج الأولى تمت بكل يسر وسهولة وتضمنت عدة فرق تتكون من كادر مؤهل ذي مهارة وخبرة كبيرة من المنسوبات مقسم على مدار (24) ساعة , مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مختلف مواقع المسجد الحرام، وتم تأمين عدد من المعقمات والكمامات، وتهيئة المرافق الخارجية كدورات المياه النسائية، وتعقيمها بشكل مستمر على مدار الساعة لضمان سلامة وراحة قاصدات بيت الله الحرام، وتمكينهن من أداء مناسكهن بكل طمأنينة واستقرار .// انتهى //15:51ت م0114