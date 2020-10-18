نجران 01 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورتين تدريبيتين "عن بُعد"، الأولى بعنوان "بناء فرق العمل وتطبيقاتها في البيئة المدرسية"، والثانية "مهارات التصميم التعليمي"، وتستمر ثلاثة أيام، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الجامعة وتستهدف المعلمين والمعلمات بالمنطقة.وتهدف الدورة الأولى إلى تعريف المشاركين بمفهوم فريق العمل وآليات بنائه، وأهمية تنمية روح الجماعة لدى المشاركين في فريق العمل، وآليات زيادة درجة تماسك المعلمين، وتأصيل قيم ورؤية المؤسسة بين أعضاء الفريق.فيما تهدف الدورة الثانية إلى تعريف المراحل الرئيسة لمدخل التصميم التعليمي المنظم في تصميم وتطوير برامج التعليم والتدريب والمهام التي تتطلبها كل مرحلة، وكذلك تعريف المفاهيم والمصطلحات الرئيسة في مجال التصميم التعليمي.//انتهى//15:52ت م0115