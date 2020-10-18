الباحة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسنظمت لجنة رعاية السجناء وأسرهم بمنطقة الباحة " تراحم " ممثلة في القسم النسائي، حملة توعوية عن سرطان الثدي، تفاعلاً مع اليوم العالمي لسرطان الثدي الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام.وتضمنت الحملة التي نفذت بمقر اللجنة بمدينة الباحة ، معرضا مصاحبا والعديد من البرامج والأنشطة التوعوية للمستفيدين ، وسط مشاركة عدد من الأخصائيين والجهات المعنية؛ مثل الإدارة العامة للسجون بالمنطقة والمديرية العامة للشؤون الصحية.وأوضح المدير التنفيذي للجنة تراحم بالباحة على بن جمعان آل سرور أن هذه الحملة تأتي ضمن أهداف اللجنة في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي " تعزيز " من أجل تعزيز البناء الأسرى المتكامل للمستفيدين تحت شعار " العناية الإرشادية ".من جهتها أفادت رئيسة القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء بالمنطقة أسماء الغامدي، أن الحملة تهدف إلى نشر وتعزيز التوعية والتثقيف والتعريف بسرطان الثدي والتعريف بمسببات الأورام السرطانية وطرق الكشف المبكر عنها ووسائل العلاج وطرق الوقاية منه.// انتهى //15:53ت م0117