المجمعة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسدشنت وكيلة جامعة المجمعة لشؤون الطالبات الدكتور جواهر بنت عبدالرحمن العمر , حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة تزامناً مع الحملة العالمية التي تم تفعيلها خلال شهر أكتوبر من كل عام .وتحدثت العمر عن أهداف الحملة وجهود الجامعة في هذا المجال سواء خلال هذا العام أو في الأعوام السابقة، وعن أهم ما تحقق خلالها ، عقب ذلك تم عرض فيلم تعريفي عن الكشف المبكر لسرطان الثدي ، وفي نهاية الحفل قدمت محاضرة تعريفية حول سرطان الثدي من إعداد كلية الطب .وسيقام خلال الحملة عدد من الفعاليات والمحاضرات عن بعد ؛ منها محاضرة عن التوعية بسرطان الثدي يقدمها الدكتور مساعد رايزة وذلك في اليوم الأول للحملة، من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً عبر الرابط: ( https://cutt.us/wtTie ) ، فيما يقدم في اليوم الثاني الدكتور سعد بن منصور القحطاني محاضرة بعنوان " التوعية عن سرطان الثدي"، وذلك من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحاً عبر الرابط: ( https://cutt.us/zr1X6 ) .وتهدف الحملة التي تحرص الجامعة على تنظيمها كل عام إلى توعية نساء المجتمع بخطر سرطان الثدي ، وطرق الوقاية منه ، والكشف المبكر عنه ، من خلال العديد من الوسائل والعاليات المختلفة ، التي تستهدف نساء المجتمع .// انتهى //15:53ت م0118