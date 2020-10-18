اجتماعي / جامعة المجمعة تقيم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
الأحد 1442/3/1 هـ الموافق 2020/10/18 م واس
المجمعة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس
دشنت وكيلة جامعة المجمعة لشؤون الطالبات الدكتور جواهر بنت عبدالرحمن العمر , حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة تزامناً مع الحملة العالمية التي تم تفعيلها خلال شهر أكتوبر من كل عام .
وتحدثت العمر عن أهداف الحملة وجهود الجامعة في هذا المجال سواء خلال هذا العام أو في الأعوام السابقة، وعن أهم ما تحقق خلالها ، عقب ذلك تم عرض فيلم تعريفي عن الكشف المبكر لسرطان الثدي ، وفي نهاية الحفل قدمت محاضرة تعريفية حول سرطان الثدي من إعداد كلية الطب .
وسيقام خلال الحملة عدد من الفعاليات والمحاضرات عن بعد ؛ منها محاضرة عن التوعية بسرطان الثدي يقدمها الدكتور مساعد رايزة وذلك في اليوم الأول للحملة، من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً عبر الرابط: ( https://cutt.us/wtTie ) ، فيما يقدم في اليوم الثاني الدكتور سعد بن منصور القحطاني محاضرة بعنوان " التوعية عن سرطان الثدي"، وذلك من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحاً عبر الرابط: ( https://cutt.us/zr1X6 ) .
وتهدف الحملة التي تحرص الجامعة على تنظيمها كل عام إلى توعية نساء المجتمع بخطر سرطان الثدي ، وطرق الوقاية منه ، والكشف المبكر عنه ، من خلال العديد من الوسائل والعاليات المختلفة ، التي تستهدف نساء المجتمع .
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15:53ت م
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