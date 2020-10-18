أبوعريش 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأعلنت جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش اليوم ، عن فتح باب التسجيل في أولى الدورات التدريبية ضمن مشروع " ماهرة " ، الذي تنفذه الجمعية ممثلة في فريق "رفعة" التطوعي ، حيث يتضمن برامج التدريب والتأهيل عبر تطبيق "زوم" .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية داوود أزيبي، أن مشروع "ماهرة"، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل ، يستهدف الأسر المنتجة والفتيات من ذوي الشهداء وحديثي التخرج والباحثات عن العمل ، ورائدات الأَعمال ، حيث يشمل ثلاث دورات تدريبية في إدارة ميزانية الأسرة ومهارات التفكير الابداعي ، ومهارات التخطيط الشخصي .وبين أن المشروع يسعى لرفع مستوى مهارات المتدربين في التخطيط وتطوير الجوانب المعرفية والمهنية، وتنمية قدراتهم في التعامل مع البدائل و المتغيرات من خلال تحديد أهدافهم المستقبلية ، والعقبات التى تواجههم فى حياتهم ، داعياً إلى التسجيل عبر الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للجمعية .// انتهى //16:58ت م0142