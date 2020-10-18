إسلام آباد 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسلقي 18 شخصًا مصرعهم اليوم جراء انهيار أرضي تعرضت له حافلة ركاب في منطقة سكردو شمال باكستان.وأوضح نائب مدير إدارة المنطقة روندو معراج عالم أن الحافلة كانت تقل 18 راكبًا وتعرضت لانهيار أرضي وهي في طريقها من مدينة راولبندي إلى مدينة سكردو مما أدى إلى مقتل جميع ركابها.وأضاف أن فرق الإغاثة تواصل جهودها لإخراج الحافلة المنكوبة التي طمرتها أطنان من التراب والصخور، مشيرًا إلى أن فرص العثور على أي شخص على قيد الحياة باتت ضعيفة.// انتهى //16:59ت م0143