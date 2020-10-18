الدمام 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية اليوم سلسلة دروس عن بعد بعنوان الأمن الفكري.وتأتي هذه الدروس ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري والانتماء والمواطنة وزيادة مستوى الوعي العام وتأصيل قضايا الأمن الفكري.وتناولت الدروسُ عدةَ رسائلَ أهمها: قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور، والتكفير وضوابطه، والجهاد وضوابطه الشرعية.//انتهى//16:59ت م0144