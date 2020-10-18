الدمام 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسبدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخفجي في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانيًا وتوعويًا، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وكثفت الهيئة وجودها الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة، ونشرت عددًا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.وبين المدير العام لفرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي أن حملة (الصلاة نور) فُعلت في جميع الوسائل المتاحة لحثّ أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.// انتهى//16:59ت م0145