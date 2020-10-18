مكة المكرمة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسنظَّمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى ممثلةً في وكالة العمادة لخدمات الطالبات اليوم، لقاءً مفتوحًا بين وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي وطالبات المنح الدراسية الخارجية المقيمات بالسكن الجامعي بعنوان "أنتُـــنَّ بأعيننا".وتضمن اللقاء عرضًا تقديميًّا تناول نبذةً عن إدارة المنح مزاياها والخدمات المقدَّمة لطالبات المنح الدراسية علاوة على عرض المناشط والخدمات المتوفرة في السكن الجامعيِّ ، كما تناول اللقاء الاحتياجات والتحديات التي تواجه طالبات السكن الجامعي.// انتهى //17:01ت م0146