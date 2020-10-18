الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسوقعت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة بإدارة مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل "شدن" مذكرة تفاهم مع كل من جمعية مودة وجمعية بنيان وجمعية أطفالنا ،وذلك بهدف التعاون المشترك بنشر الوعي عن طريق تقديم الدورات التدريبية وتنفيذ برامج مستدامة تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.وتشمل هذه المذكرة عدة مجالات للتعاون تتضمن برامجَ التربية الوالدية والتنمية الأسرية وباقات الطفل إلى جانب مجموعات الدعم، وقد جرى توقيع هذه المذكرة يوم الخميس الماضي في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية.وجاءت هذه المذكرة في ختام برنامج أمسيات شدن للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية؛ المقامة من قبل مركز تنمية الأسرة والطفل "شدن"، وقد امتدت هذه الأمسيات على مدار أسبوع الصحة النفسية وتضمنت 6 أمسيات مع مجموعة من نخبة المختصين في الصحة النفسية، وتنقلت العناوين بين الصحة النفسية للفرد والأسرة والطفل.ويهدف مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل من خلال توقيع هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون التكاملي وتوحيد الجهود بين الجانبين عبر تقديم برامج تدريبية ومشاريع تنموية في مجالات عدة.// انتهى //17:02ت م0147