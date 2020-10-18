إسلام آباد 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان اليوم دون أن ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت هيئة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات في سلسلة جبال هندوكوش بشمال باكستان.وشعر بالزلزال سكان المناطق الشمالية من باكستان وخاصة منطقة وادي سوات والمدن والبلدات المحيطة بها.// انتهى //17:06ت م0148