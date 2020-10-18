بغداد 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 426634 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 56 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10254, فيما سُجلت 3186 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 360477 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 55903, منهم 454 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:07ت م0150