الباحة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأكدت صحة الباحة أنها دعمت مرافقها الصحية خلال العام الجاري 2020، بعدد من الكوادر الطبية والفنية في مختلف التخصصات الطبية، وذلك استمرارًا لجهودها في رفع مستوى وكفاءة الأداء وتجويد الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين لمنشآتها الصحية.وأبانت صحة الباحة، أن الدعم تضمن عددًا من الاستشاريين في تخصصات مختلفة إضافة إلى مجموعة من (الأطباء، طبيب نائب، طبيب مقيم، وأطباء تحت التدريب)".وكما شمل الدعم تخصصات، ( التمريض، أخصائي غير طبيب، صيادلة، أطباء أسنان مقيم).// انتهى //17:17ت م0152