أبها 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسقالت" صحة عسير" إن إجمالي عدد المستفيدات من برنامج رعاية الحوامل في المراكز الصحية تجاوز 12 ألف مستفيدة، وذلك خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الميلادي الحالي 2020.وأبانت صحة عسير ، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية للأسّرة بشكل عام ، والحصول على حياة صحية جيدة ، والمحافظة على صحة المرأة الحامل بشكل خاص.// انتهى //17:20ت م0154