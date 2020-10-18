عام / 12 ألف مستفيدة من برنامج رعاية الحوامل في صحة عسير
الأحد 1442/3/1 هـ الموافق 2020/10/18 م واس
أبها 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس
قالت" صحة عسير" إن إجمالي عدد المستفيدات من برنامج رعاية الحوامل في المراكز الصحية تجاوز 12 ألف مستفيدة، وذلك خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الميلادي الحالي 2020.
وأبانت صحة عسير ، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية للأسّرة بشكل عام ، والحصول على حياة صحية جيدة ، والمحافظة على صحة المرأة الحامل بشكل خاص.
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17:20ت م
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