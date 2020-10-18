الخبر 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسعقدت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلةً ببلدية محافظة الخبر اليوم اجتماعاً لمناقشة خطة تفعيل طوارئ الأمطار، ضم عددا من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.وتم خلال الاجتماع متابعة آلية التنسيق والعمل بين الجهات كافة ومناقشة كافة الاحترازات والتدابير اللازمة خلال فترة الأمطار، واستعراض جهود واستعدادات كافة الجهات الحكومية والأمنية لموسم الأمطار.وتم تجهيز غرفة طوارئ مقرها إدارة الخدمات ببلدية الخبر لمتابعة الحالة والبلاغات الواردة من والى كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على مدار الساعة، حيث تزيد نسبة شبكة تصريف الأمطار في الخبر عن 60% حاليا، كما تم مؤخرا الانتهاء من معالجة عدة مواقع لتجمعات مياه الأمطار والتي تم رصدها خلال المواسم الماضية، وتسخير أكثر من 220 عامل خلال فترة الأمطار.كما تقوم فرق عمل بمتابعة الملاحظات التي ترد إليها حول تجمعات مياه الأمطار، التي تصل إلى قنوات الإتصال التابعة لإزالة أي آثار جانبية ناجمة عن الأمطار، إضافة إلى استيعاب شبكة تصريف مياه الأمطار لكميات كبيرة، وكذلك انتشار فرق العمل أثناء وبعد هطول الأمطار في أنحاء المدينة ستعمل على الحد من تجمعات الأمطار ويضمن انسيابية تصريف المياه وعدم تعرقل حركة السير بإذن الله.// انتهى//17:20ت م0155