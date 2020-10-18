الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسنفذ مركز العنود لتنمية الشباب ''وارف''، أحد مراكز التمكين بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، برنامج وظيفتي للصم وضعاف السمع، بحضور عدد من المتدربين من ذوي الصم وضعاف السمع في الفئة العمرية من 16 حتى 29 سنة، وذلك بمقر المؤسسة .وأوضح المركز أن "برنامج وظيفتي" هو برنامج تدريبي متخصص مقدم لتأهيل الشباب للطرق السليمة في البحث والحصول على الوظيفة، وذلك من خلال التعرف على كتابة السيرة الذاتية والتعامل الصحيح مع المقابلة الشخصية والتفاعل السليم في بيئة العمل.ويهدف برنامج وظيفتي إلى تمكين الأفراد من إدارة إمكانياتهم بما يتناسب مع طبيعتهم من خلال تحديد نقاط قوتهم واحتياجاتهم، ويؤكد على مساعدة المشتركين على كتابة السيرة الذاتية بطريقة مثالية إلى جانب إكسابهم مهارات البحث عن الوظيفة المناسبة.يذكر أن مركز العنود لتنمية الشباب ''وارف'' يسعى من خلال تقديم هذه البرامج إلى تمكين الشباب من خلال تقديم برامج نوعية وأفكار ملهمة من أجل حياة ناجحة ومشاركة مجتمعية فاعلة دعمًا لمسيرة الوطن التنموية.// انتهى //17:28ت م0156