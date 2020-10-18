أبها 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسنظمت أمانة منطقة عسير ،اليوم، ورشة عمل عن"تحصيل رسوم الإيواء"، بحضور رؤساء البلديات وممثليها.و أشار وكيل الأمين للاستثمار المهندس محمد آل عمرة، إلى أن الورشة تهدف إلى إثراء العمل البلدي وتطوير دور الإيواء كأحد المتطلبات المهمة التي تواكب العمل البلدي والتنموي، مبينًا، أنه تم نقاش الإطار العام لتحصيل رسوم دور الإيواء إضافة الى آلية العمل والنماذج المخصصة لها.وأبان آل عمرة أنه بناءً على ما نُوقش في الورشة فقد تقرر ترشيح ضابط اتصال من كل بلدية بهذا الشأن، وتقسيم البلديات على محاور، وإعداد جدول زيارة إلى الأمانة في كل محور، وسيتم أثناء الزيارات تدريب أعضاء كل محور بشكل تطبيقي، وأخذهم إلى أحد الفنادق وتدريبهم على استخراج البيانات من أنظمة الفنادق المحاسبية.// انتهى //17:40ت م0161